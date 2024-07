Integrantes da Defensoria Pública se reúnem com secretário da Segurança

A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, 16, para discutir ações de combate aos crimes no Estado, de acordo com informações divulgadas pela pasta

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, recebeu a visita de uma equipe da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) para estreitar a parceria entre as instituições. A reunião aconteceu no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira.

Junto ao titular da SSPDS, estiveram presentes a defensora-geral do Estado, Sâmia Farias, o subdefensor geral do Estado, Leandro Bessa, e o chefe de gabinete da SSPDS, tenente-coronel da Polícia Militar Cristiano Lins.