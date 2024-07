Empresa de energia vai sortear 120 geladeiras em bairros de Fortaleza; confira detalhes

A Enel Distribuição Ceará lançou uma iniciativa para beneficiar moradores de três bairros de Fortaleza neste mês. Com o objetivo de promover eficiência energética e melhorar a qualidade de vida nas comunidades, a empresa realizará o sorteio de 120 geladeiras novas e a troca de lâmpadas antigas por modelos de LED.

Os bairros contemplados são Granja Lisboa, Cais do Porto e Paupina. Cada localidade terá seu próprio cronograma de inscrição e realização dos sorteios.

Cais do Porto: As inscrições estarão abertas entre os dias 22 e 24 de julho, das 8h30 às 17h, no Instituto Moradores do Alto da Paz (IMAP), na Via Local Leste-Oeste 02, s/n. O sorteio dos 40 refrigeradores será realizado no dia 26 de julho, às 15h, e a troca das geladeiras ocorrerá na manhã do dia 27, das 8h30 às 10h.