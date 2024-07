Clínicas veterinárias oferecem serviços gratuitos a partir desta terça, 9; veja locais

Ao entrar no site, posteriormente, é necessário acessar um outro endereço eletrônico e escolher a clínica para o atendimento conforme o serviço necessário. Ao final do processo, será disponibilizado data e horário da consulta.

Os atendimentos serão destinados aos tutores inscritos no CadÚnico e para os protetores cadastrados na Sepa que não podem custear o tratamento de seus animais. Para ter acesso aos serviços, os interessados devem realizar agendamentos por meio do site: sepa.vet.br a partir desta terça-feira, 9.

As clínicas veterinárias credenciadas no programa Vet+Ceará, da Secretaria da Proteção Animal (Sepa), vão oferecer, a partir desta terça-feira, 9, serviços gratuitos para animais em Fortaleza e no interior do Estado. Ao todo, 17 unidades de atendimento veterinário vão fornecer serviços de castração, consultas, exames laboratoriais e de imagem e cirurgias gerais.

Para realização do cadastro como protetor ou tutor de animais, é necessário atender a pelo menos um dos requisitos definidos pela Sepa. Entre eles, ter renda de até dois salários-mínimos e declaração de hipossuficiência de incapacidade de custear atendimentos veterinários sem o comprometimento do sustento próprio e/ou da família.

Além disso, ter declaração de veterinário, devidamente registrado no Conselho Regional Medicina Veterinária do Ceará (CRMV), informando que o beneficiário atua como protetor de animais no estado do Ceará. O cadastro também é realizado no site: www.sepa.vet.br/cadastro.

Confira as clínicas disponíveis:

Clínica Zoomare - Eusébio

Clínica Somavet - Fortaleza

Clínica Veterinária São Lázaro 24h - Fortaleza

Clínicapet Social Patinhas De Rua - Juazeiro do Norte

Clínica Lobo Do Sertão - Boa Viagem