12 oficiais da PMCE são promovidos a coroneis, incluindo duas mulheres

O número de coronéis na Polícia Militar do Ceará subirá para 30, com a nova promoção

Doze oficiais tenentes-coronéis da Polícia Militar do Ceará (PMCE) serão promovidos, pelo Governo do Estado, ao posto de coronel. Dentre eles estão duas mulheres que terão a nova patente. Os promovidos atuam na área da saúde e no quadro de combatentes. O número de coronéis na ativa da PMCE subirá para 30.

A troca de patente dos militares será publicada com a assinatura de Elmano de Freitas, governador do Ceará, no Diário Oficial do Estado (DOE) esta semana.

“Essa promoção é um justo e merecido reconhecimento a esses homens e mulheres pelos serviços prestados à nossa Polícia Militar do Ceará. Desejo ótimo trabalho a todos nessa função de coronel”, afirmou o governador.