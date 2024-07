Mais de 6 mil animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros no primeiro semestre de 2024

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou 6.322 animais durante os meses de janeiro e junho de 2024. Os dados representam um aumento de 4,95%, em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram resgatados 6.024 animais.

Entre os animais mais resgatados destacam-se serpentes, felinos, cassacos, iguanas e cães. Somente no mês de junho, foram resgatadas 686 serpentes do tipo jiboia, sendo este o animal com maior número de ocorrências. Também foram resgatados 127 gatos, 74 iguanas, 58 cães e 51 cassacos.