Vírus sincicial respiratório: o vilão quase desconhecido pela população

Um vírus respiratório conhecido pela população antes do evento da pandemia era o influenza, patógeno que causa gripe. Entretanto, outro vírus já disputava espaço com o influenza como principal agente causador de síndromes gripais, o vírus sincicial respiratório (VSR) , que pertence a família de vírus Orthopneumovirus.

Em crianças e idosos, o quadro de sintomas pode ser potencializado devido às limitações do sistema imunológico durante essas fases da vida. O vírus também abre caminho para infecção bacteriana no hospedeiro, causando quadros de pneumonia no paciente.

Segundo o boletim da Fiocruz com informações coletadas entre os dias 5 a 11 de maio, 56,8% dos casos de síndromes respiratórias eram causadas pelo VSR, enquanto 27,8% e 5,1% eram casos de influenza e Covid-19 respectivamente.

Com relação ao número de mortes registradas por síndromes gripais, influenza (A e B) e Covid-19 estão na frente dos números com 47,9% e 35,1% respectivamente, porém 13,4% das mortes foram causadas pelo vírus sincicial respiratório.



Aumento de Casos

Algumas questões e fatos podem ser apontados como as possíveis causas para o aumento do número de infecções por VSR. Segundo o médico Guilherme Henn os casos de infecções pelo VSR e outros vírus costumam aumentar durante os meses mais frios do ano em todo mundo, a depender da estação climática de cada continente e região.

“No hemisfério os casos acontecem no final do ano e nos meses de inverno, que são os mais gelados quando nevam, já no hemisfério sul esses casos se concentram no primeiro semestre do ano. Quando a gente fala do Sul e do Sudeste do Brasil vai esfriar lá pra maio e junho, mas no Nordeste a gente tem o pico de casos no começo do ano entre fevereiro e abril porque os meses mais frios são os meses que chove” explica o profissional sobre a incidência de casos.

Com a pandemia de Covid-19, houve uma mudança no painel viral e na apresentação dos vírus, como explica a médica Maria Enedina. Ela diz que as “pessoas se isolaram não se vacinaram e os vírus vão se modificando, eles têm alteração genética anualmente e a maioria dessas alterações acontecem nas crianças”. Segundo ela que os vírus se modificam geneticamente para eles infectarem mais, e com as pessoas em confinamento, naturalmente estavam menos resistentes a outros vírus que também paravam de circular.

Quais os sintomas?

Os sintomas da infecção por VSR são praticamente indistinguíveis dos da Covid-19 e da influenza, segundo o médico Guilherme Henn, infectologista no Hospital São José em Fortaleza e professor do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC).