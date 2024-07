Mais Médicos: inscrições começam nesta terça; 252 vagas são para o CE

As inscrições para o 38º ciclo do Mais Médicos começaram às 7 horas desta terça-feira, 2, e seguem até às 18 horas do sábado, 6. No Ceará, são ofertadas 252 vagas para 104 municípios. Em todo o País, são 3.184 vagas. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), mais de 10,6 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pelo aumento de funcionários.

Um dos destaques do novo edital é que, pela primeira vez, serão ofertadas vagas no regime de cotas para pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas. “Pela primeira vez o edital é feito seguindo a política de cotas aprovada em lei que é prioridade do governo federal. Cumprimos, assim, a nossa visão de inclusão, por isso fico muito feliz de fazer este anúncio”, diz a ministra.

Médicos brasileiros formados no exterior ou estrangeiros podem participar da seleção desde que tenham Registro do Ministério da Saúde (RMS). Contudo, os médicos brasileiros formados no Brasil têm preferência.

Os profissionais selecionados serão alocados em regiões prioritárias e de vulnerabilidade social. Eles receberão uma bolsa-formação de R$ 14.058/mês, que poderá ser paga no prazo de 48 meses.