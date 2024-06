Bolívia prende 17 suspeitos de tentativa de golpe de Estado

O governo da Bolívia anunciou nesta quinta-feira (27) a prisão de 17 militares e civis acusados de participação no golpe de Estado fracassado contra o presidente Luis Arce.

Quinze dos detidos foram apresentados com algemas, coletes à prova de balas e sob custódia policial. Os outros dois - o general Juan José Zúñiga e o vice-almirante Juan Arnez, ex-comandantes do Exército e da Marinha, respectivamente -, acusados de liderar a ação, foram presos ontem.

O presidente Arce negou hoje ter armado "um autogolpe" com o general que liderou o levante militar, como afirmou o oficial antes de ser preso: "Ele alega que eu o teria instruído para ganhar um pouco de popularidade. Lamentavelmente para ele, e foi demonstrado que não sou um político que vai ganhar popularidade com o sangue do povo."