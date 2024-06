Advogada que atuava para integrantes de organizações criminosas é presa por liderar em facção

Uma operação denominada de “New Village” foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 27, e prendeu cinco mulheres. Também foram cumpridos dois mandados de prisão contra dois homens que já estavam presos. Foram apreendidos drogas e celulares e contas bancárias foram bloqueadas. A ação ostensiva foi realizada pela Delegacia Regional de Tianguá com o apoio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco).

Das cinco mulheres que foram presas, três foram capturadas em Fortaleza e outras duas em Ubajara. Uma das mulheres presas em Fortaleza é advogada e chefe de facção, ela teria assumido o comando da organização criminosa após o marido dela ter sido preso. De acordo com o delegado Marcos Aurélio, diretor de Polícia Judiciária do interior norte do Estado do Ceará, ela representava os faccionados judicialmente.

Dos dois homens que estavam presos e tiveram em seu desfavor mais mandados de prisão, um deles é esposo da advogada e ex-chefe de facção.