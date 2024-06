"Nosso desafio é traduzir a ciência em ideias", diz presidente da Citinova

O editor-geral do Anuário do Ceará, Jocélio Leal, ao lado do presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza, Luiz Alberto Sabóia. Entrevista ao programa Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Gabriel Gago/O POVO

Sabóia traduz que a entidade funciona em quatro pilares, sendo eles: prover soluções tecnológicas, capacitar jovens em tecnologia (Juventude Digital), promover o bilinguísmo (Fortaleza Bilíngue) e, por meio do Laboratório de Inovação de Fortaleza (LabiFor), prototipar ideias em pequena escala. "Tem inovação que está para além da tecnologia. Tecnologia é um insumo da inovação. Um exemplo, criamos um conselho dos microparques urbanos, Fortaleza tem um conjunto de áreas públicas remanescentes de loteamento. Essas áreas comumente são alvo de invasão ou depósito irregular de lixo, por isso criamos microparques. A ideia nasce na Citinova e vai para secretaria finalística, neste caso, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma)", conta. Outra inovação no setor público recente é o ponto de parada de ônibus seguro, com displays de horário de chegada dos ônibus, tomadas, wi-fi e câmeras com Inteligência Artificial (IA), que buscam identificar movimentos suspeitos. Atualmente, a expansão de novos 200 pontos de parada segura está sendo realizada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Como as ideias chegam e são executadas pela Citinova "O desafio é imenso e o cobertor é curto", considera o presidente da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) ao discutir sobre os recursos para novos projetos. Aplicações em editais mundo afora são uma alternativa também para elaboração e desenvolvimento das ideias na Cidade. "As ideias surgem encasuladas do gestor, do ente político, que estão fechados em si mesmos. Os autores aos quais se destinam as políticas públicas não são representados. O que buscamos fazer no LabiFor é colocar esta equação de cabeça para baixo." Sabóia encerra dizendo que o sistema bicicletas compartilhadas implantado em Fortaleza permitiu a acessibildade. "Se pegar Rio-São Paulo, por exemplo, são sistemas que só funcionam nas zonas nobres, aqui não, a maior parte está na periferia." O presidente também afirma "gostar de adaptar ideias que advém de outros países". A das bicicletas é baseada em sistema de Barcelona, na Espanha. Serviço Especial Anuário do Ceará 2024-2025 Episódio 5 - Luiz Alberto Sabóia Quando: Sexta-feira, 14/6, às 15 horas, e reprise sábado, às 8 horas Canal FDR na TV: 48.1 (sinal digital aberto); 23 (sinal fechado - Multiplay); NET 24 (SD) e 523 (HD); 138 (Brisanet)