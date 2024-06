ONG promoverá caminhada para conscientização sobre lipedema

A concentração para a caminhada acontece no espigão do Náutico e vai até o espigão da avenida Rui Barbosa

A avenida Beira-Mar, em Fortaleza, ganhará tonalidades de laranja neste domingo, 16, quando se realiza a caminhada em alusão a campanha pela conscientização sobre o lipedema, realizada neste mês de junho.

Considerada uma doença crônica, o lipedema é caracterizado pelo acúmulo excessivo e desproporcional de gorduras nas pernas, coxas, quadris e — em alguns casos – nos braços.

Organizada pela ONG Movimento Lipedema, a concentração acontece no espigão do Náutico e segue até o espigão da avenida Rui Barbosa. De acordo com uma das responsáveis pelo evento, a fisioterapeuta Marisabel Dias, a ação acontece das 8 às 11 horas