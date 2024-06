Agricultor recebe primeira certidão de nascimento aos 42 anos em Mombaça

Por muito tempo o agricultor ficou sem acesso a benefícios do governo e não conseguiu registrar a filha devido à falta do documento

Um agricultor recebeu primeira certidão de nascimento da vida aos 43 anos. Natural de Tauá e vivendo no município de Mombaça, que fica a 300,9 km de Fortaleza, Antônio Pedro de Sousa havia passado a vida inteira sem poder exercer seus direitos políticos, econômicos e sociais por não ter o registro de nascimento. Nesta semana, ele conseguiu receber a documentação por meio da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE).

Com a certidão em mãos, Antônio conseguiu realizar um de seus sonhos: registrar a filha de 2 anos. “Eu gostaria de agradecer a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram. Eu estou muito feliz, principalmente, porque vou conseguir registrar a minha filha”, disse o agricultor em nota divulgasa pela Defensoria Pública do Ceará.