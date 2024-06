Cheias na Alemanha: bombeiro morre em operação de resgate

Chuvas e inundações no sul do país causam transtornos e tiraram a vida de um socorrista. Outro está desaparecido. Algumas áreas tiveram em um dia volume de chuva de um mês. Centenas de moradores foram evacuados.Chuvas fortes e inundações em partes do sul da Alemanha continuam causando transtornos generalizados neste domingo (02/06), e tiraram a vida de um integrante de equipe de resgate de emergência durante a noite. Centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas. O bombeiro estava em um bote de borracha com três outros socorristas no final da noite de sábado, quando a embarcação virou na cidade bávara de Pfaffenhofen an der Ilm, na Baviera, que fica a cerca de 40 quilômetros ao norte de Munique. Seu corpo foi encontrado na manhã de domingo, segundo as autoridades locais. Os outros três bombeiros foram resgatados. Eles estavam a caminho para socorrer uma família na área severamente inundada. Não foram divulgados detalhes sobre o que aconteceu com a família. Bombeiro desaparecido Outro bombeiro, de 22 anos, foi dado como desaparecido na cidade bávara de Offingen. Ele foi visto pela última vez na noite anterior. Assim como seu colega em Pfaffenhofen, o homem estava participando do esforço de evacuação e estava em um barco de borracha com várias outras pessoas quando a embarcação virou. Os bombeiros e outras equipes de emergência têm trabalhado constantemente desde as fortes chuvas, que não pararam desde sexta-feira. O Exército da Alemanha entrou em ação para ajudar em maio à enchente dos rios da região. Muitas centenas de pessoas foram retiradas de seus lares, e uma prisão foi evacuada em Memmingen, a oeste de Munique, com 100 prisioneiros tendo sido acolhidos por instituições próximas. Volume de um mês em apenas um dia Algumas regiões do sul da Alemanha registraram mais chuva em 24 horas do que a quantidade que normalmente cai em um mês inteiro, segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Kisslegg, no estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, registrou 130 milímetros de chuva somente na sexta-feira, informou o DWD. A região normalmente registra 118 mm por mês nessa época do ano. Em Bad Wörishofen, no estado vizinho da Baviera, caíram 129 mm de chuva em 24 horas, em comparação com uma média mensal de 101 mm. Os Alpes Suábios, ao sul de Stuttgart, bem como as regiões em torno de Augsburg, Nuremberg, Bamberg e Regensburg estavam sob risco especial de tempestades no domingo. Duas represas no rio Paar, um afluente do Danúbio, foram rompidas na região, levando ao fechamento de trechos próximos de rodovias próximas. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, expressou no domingo seus agradecimentos aos serviços de emergência. "A morte de um bombeiro em Pfaffenhofen me chocou", ele postou no serviço de mensagens X, acrescentando que seus pensamentos estão com os parentes e colegas do bombeiro. Scholz deve visitar a região na segunda-feira. O governador da Baviera, Markus Söder, disse que cerca de 40 mil membros de equipes de emergência foram mobilizados em todo o estado, o maior da Alemanha em área. Ele agradeceu a eles e aos militares que participam da operação. "O mais importante é organizar o socorro nas próximas horas", disse Söder a jornalistas em Reichertshofen, na Alta Baviera, md (DPA, AFP)