Cerca de 3 kg de skunk são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

A droga saiu de Curitiba e São Paulo e tinha destino em Fortaleza e Sobral, de acordo com informações da Receita Federal

A Receita Federal apreendeu cerca de 3 quilos (kg) de skunk (supermaconha) durante fiscalização no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 6. O material foi encontrado com o apoio dos agentes caninos Ithor e Saymon, que conseguiram farejar a droga escondida em espumas injetoras de automóveis e envolvidas em pó de café e bexigas plásticas.

A fiscalização aconteceu no terminal de cargas do Aeroporto. Apesar da tentativa de dificultar a detecção das substâncias, os agentes caninos apontaram certeiramente as cargas, que estavam dispostas em meio a muitos outros objetos.