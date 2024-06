Morre Kelly, cadela que exerceu terapias e buscas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará

Morreu nesta segunda-feira, 3, Kelly, uma cadela da raça Golden Retriever que fez parte do canil do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Ela estava aposentada há três anos e permanecia sendo cuidada pelo seu antigo condutor. Informação foi divulgada pelo órgão nas redes sociais.

Em nota publicada, instituição destacou que o animal chegou a corporação para atuar como facilitador no processo terapêutico conhecido como "cinoterapia". No entanto, cadela também foi capacitada para exercer atividades de buscas junto as equipes.