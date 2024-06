Governo do Ceará assina acordos de cooperação junto ao Ministério da Igualdade Racial

Os documentos tratam da adesão do Governo Estadual à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ) e a entrega de equipamentos do Plano Juventude Negra Viva

A cerimônia também contou com a entrega de equipamentos no intuito de viabilizar a promoção de Igualdade Racial em 14 municípios cearenses, sendo eles: Itapipoca, Maranguape, Morada Nova, Jaguaribe, Ocara, Jardim, Pereiro, Brejo Santo, Banabuiú, Campos Sales, Paraipaba, Porteiras, Solonópole e Jaguaribara. Os kits entregues pelo Ministério contam com um carro, bebedouro, refrigerador e televisão.

Visando ampliar as ações de combate ao racismo , o governador Elmano de Freitas (PT) assinou, na tarde desta segunda-feira, 3, os acordos de cooperação entre a gestão e o Ministério da Igualdade Racial, gerido pela ministra Anielle Franco . Os documentos tratam da adesão do Governo Estadual à Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ) e a entrega de equipamentos do Plano Juventude Negra Viva .

O chefe do Executivo Estadual reforçou a importância do estado na colaboração de Políticas Públicas a fim de garantir ao povo negro e quilombolas a conquista pela terra e acesso à saúde, educação, cultura e emprego.

Na avaliação de Anielle, a pasta, em parceria com o Executivo Estadual, tem atuado nesta frente desde o início da gestão, em janeiro do ano passado e que, junto aos secretários, os objetivos têm sido alcançados com afinco e precisão.

“Não têm sido dias fáceis porque, combater o racismo, nunca foi uma missão fácil nesse País, mas a gente tem percebido que, quando a gente entrega e chega com o PNGTAQ, com o Juventude Negra Viva e chega com o Sinappir, não é apenas o material, é a gente estar conseguindo realizar estrutura, fortalecer as políticas, chegar junto aos Estados para que a gente possa abrir espaços”, afirmou em coletiva de imprensa.

Segundo o secretário Nacional de Políticas para Quilombolas, Ronaldo dos Santos, o PNGTAQ trata do território quilombola no âmbito do desenvolvimento e conservação do meio ambiente. “Essa política também tem a adesão dos estados e, hoje, o Estado do Ceará está fazendo a adesão da PNGTAQ que tem, desde a Constituição de 1988, a regularização fundiária como a questão central do território, só que a PNGTAQ é pensar o território para além da questão fundiária”, concluiu.

Anielle Franco reforçou que, desde o início do projeto, os integrantes do Ministério de Igualdade Racial defenderam que as ações de enfrentamento às questões de raça seriam promovidas fora do gabinete, o que significaria ampliar as iniciativas nos Estados e municípios do País.

“Estar nos territórios, estar construindo, estar ouvindo o povo, é crucial e foi fundamental, não só para a Juventude Negra Viva, mas pro PNGTAQ. Hoje é um dia importante e espero que a gente continue construindo um projeto político de país forte no combate ao racismo e o Ceará mostrando ser exemplo”, disse Anielle.

No que tange à participação do Ceará no Plano Juventude Negra Viva, Anielle Franco comentou que, desde que o programa foi lançado, a pasta ouviu os jovens negros e, em consenso, entendeu que a maior preocupação da categoria segue sendo a vertente da empregabilidade e renda.