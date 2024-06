Número de incêndios de monturo aumentam 7,39% no CE nos primeiros cinco meses de 2024

Dados do Corpo de Bombeiros Militar no Ceará (CBMCE) mostram que índices apresentam viés de crescimento há pelo menos cinco anos

Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Entre janeiro e maio deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) apagou 276 incêndios em monturo, que é aquele que ocorre em área com muito lixo ou com entulho acumulado. O número é 7,39% maior ao registrado no mesmo período de 2023, quando o observado foi de 257.

De acordo com as informações divulgadas pelo órgão, o índice segue um viés de crescimento que já vinha sendo apresentado. Só no ano passado, por exemplo, foram registrados 1.403 incêndios desse porte no Estado, quando nos anos anteriores números foram: 2022 (1.279); 2021 (1.038); 2020 (1.079); e 2019 (942).