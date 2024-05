Presidente do Ceará convoca Assembleia Geral Extraordinária para votação do novo estatuto

Bandeira do Ceará Sporting Club na Cidade Vozão Crédito: Divulgação / Ceará SC

O Ceará Sporting Club divulgou, na noite desta quinta-feira, 30, o edital de convocação do presidente João Paulo Silva aos associados aptos a participar da Assembleia Geral Extraordinária para votação do novo estatuto do clube, que será realizada no dia 11 de junho. Com a data definida pelo mandatário alvinegro, a primeira convocação tem previsão de início às 9 horas, contando com a presença da maioria dos associados (metade mais um). Às 09h30, ocorre a segunda convocação, quando os trabalhos serão iniciados independente de qualquer número de associados presentes. O momento se estenderá até às 20 horas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as emendas que serão discutidas, está a redução do prazo de 36 para 24 meses ininterruptos de adimplência para o sócio-torcedor poder votar para a diretoria executiva – eleição que acontece em dezembro deste ano. A garantia de um coeficiente mínimo de 30% para mulheres na diretoria executiva do clube e a votação paritária – para que o peso do voto do sócio-torcedor seja o mesmo do conselheiro do clube para as eleições da diretoria executiva – também serão pautas importantes da Assembleia.