Ceará possui dois retornos e dois desfalques para jogo diante do Coritiba

Próximo ao G-4 da Série B do Brasileirão, o Ceará vai em busca das primeiras colocações do certame nacional nesta sexta-feira, 31, quando recebe o Coritiba às 19 horas na Arena Castelão. Para o importante embate, o Alvinegro de Porangabuçu possui dois desfalques e dois retornos.

No lado das baixas, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com o zagueiro Matheus Felipe e com o lateral-esquerdo Matheus Bahia. Enquanto Felipe está com um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, Bahia possui um edema muscular no adutor da coxa esquerda. Por este motivo, ambos não estarão disponíveis para o jogo diante do Esmeraldino.

Os retornos ficam por conta de Raí Ramos e Jorge Recalde. Ambos cumpriram suspensão na vitória do grupo diante da Chapecoense e já voltaram a estar disponíveis a comissão técnica após o embate.