Ronda nas ruas cabe somente à segurança pública, explica delegado federal

13 empresas de segurança particular foram fechadas de janeiro a maio deste ano no Ceará, durante operação da Polícia Federal. Em entrevista, delegado federal explica funcionamento dessas empresas

De acordo com o delegado Francisco Bezerra, certas atividades de segurança só podem ser realizadas por empresas que possuem a autorização da Polícia Federal.

Na última última quinta-feira, 23, quatro empresas clandestinas de segurança privada foram fechadas na 8ª fase da operação "Segurança Legal". Em de 2024, 13 empresas tiveram suas atividades encerradas pela Polícia Federal (PF). A realização da ronda nas ruas cabe somente à segurança pública, de acordo com o delegado Francisco Bezerra.

Dentre as atividades dessas empresas, estão as de "abordar ou realizar contenção de pessoas com ou sem força, estando armado ou não, realizar revista privada, realizar rondas em espaços privados e intervir diante de hipótese de crime, caráter repressivo ou preventivo”.

Francisco Bezerra explica que a segurança privada é um complemento à segurança privada.