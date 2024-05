Fortaleza tem manhã chuvosa e precipitação atinge 75 municípios do Estado

Maior chuva do dia foi registrada no município de Paracuru, com 82 milímetros. Choveu em 70 municípios cearenses, segundo dados extraídos às 11 horas desta quarta-feira

Choveu na capital cearense durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 29. Fortaleza teve um acumulado de 35 milímetros (mm) entre as 7 horas dessa terça-feira, 28, e as 7 horas desta quarta-feira, 29, de acordo com o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O valor foi registrado no Posto da Defesa Civil de Fortaleza e está entre as dez maiores chuvas durante o período observado. O Posto Castelão, também na Capital, aparece na lista, com um acumulado de 29,3 mm.

A Defesa Civil de Fortaleza informou que, durante a madrugada, foi chamada para atender duas ocorrências no bairro José Walter, um alagamento e um risco de desabamento.