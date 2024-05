Diretor-adjunto de unidade prisional do Ceará é preso suspeito de facilitar a entrada de celulares

Outros suspeitos também são alvo de operação conjunta de órgãos pertencentes às forças de segurança do Estado. Policial penal era diretor-adjunto da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (Itaitinga 2)

Um policial penal foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, suspeito de facilitar a entrada de telefones celulares em presídios do Ceará. Weiber Rodrigues da Silva é acusado de participar de um esquema que propiciava a entrada dos aparelhos e de materiais ilícitos em diversas Unidades Urisionais (UPs) do Ceará.

Além dele, outros suspeitos também foram alvos de operação comandada pela Coordenadoria de Inteligência da SAP, com apoio do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP), de policiais penais plantonistas e integrada com a Polícia Civil e a Delegacia de Assuntos Internos, da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança (CGD).

Weiber agora se encontra sob custódia da CGD, que também obteve os mandados de prisão dos demais possíveis envolvidos no esquema.

Procurada pelo O POVO, a SAP afirmou que maiores detalhes sobre o caso serão repassados em entrevista coletiva, ainda sem data marcada.