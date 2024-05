Em menos de duas horas, dois assaltos contra PMs terminam com suspeitos mortos no Ceará

Dois assaltos contra policiais militares foram registrados na madrugada desta terça-feira, 28, e terminaram com dois suspeitos mortos, de 24 e 28 anos, no Ceará. O primeiro caso aconteceu por volta das 2h40min, na avenida Perimetral, próximo ao quartel do Batalhão da Polícia Militar (BPMA), em Fortaleza. O segundo caso foi no município de Pacajus, a 57,3 km da Capital, quando um agente estava saindo de casa para trabalhar.

Na ocorrência que aconteceu na Perimetral, cinco criminosos realizavam uma série de assaltos no bairro Bonsucesso, próximo ao quartel do BPMA.

Após avistar um policial, lotado no 20° Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos anunciaram o assalto, e o PM reagiu. Durante a ação, um dos suspeitos, de 28 anos, foi morto, conforme O POVO apurou.