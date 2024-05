PM reage a assalto dentro de ônibus e dois suspeitos morrem em Maranguape

Um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reagiu a um assalto dentro de um ônibus da linha Maranguape/Tabatinga, na manhã desta terça-feira, 28, em Maranguape, na CE- 065, Km 20 - Urucara. Os três suspeitos foram baleados, e dois não resistiram aos ferimentos.

De acordo com uma fonte da Polícia, os três homens estavam armados, dois com faca e um com um simulacro de pistola. O policial, vítima de assalto, reagiu e entrou em luta corporal com eles.

O agente foi lesionado por faca na cabeça e na mão. Durante a ação, o policial conseguiu sacar a arma e atingir os suspeitos; dois deles morreram dentro do ônibus, conforme O POVO apurou.