Ceará inicia último fim de semana de maio com poucas chuvas

foto de apoio ilustrativo: Fortaleza foi uma das cidades com registros Crédito: Samuel Setubal

Ainda conforme informações preliminares, 47 cidades cearenses não tiveram chuvas nesta quarta-feira. As regiões do Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Ibiapaba e Vale do Jaguaribe ainda não tiveram chuvas. Os dados seguem em atualização. Próximo ao término da quadra chuvosa no Estado, o mês de maio, último da alta estação de chuvas, acumula 55.2 mm médios de precipitações, volume 39.1% menor que o índice normal para a época, de 90.7 mm. Previsão do tempo: o clima no Ceará nos próximos dias Durante os próximos dias, o Ceará pode apresentar chuvas isoladas em algumas regiões do Estado. Até o fim deste sábado, a previsão é de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte durante a tarde. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva, também isolada.