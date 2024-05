Investigada por homicídio de travesti na Praia de Iracema é presa em Minas Gerais

Uma mulher trans de 32 anos foi alvo de um mandado de prisão preventiva após ser investigada por envolvimento na morte de uma travesti em Fortaleza. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, 23, em Minas Gerais, durante ação conjunta entre as Polícias Civis do CE e MG.

A Polícia Civil do Ceará divulgou que a vítima, de 25 anos, foi atingida por disparos no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Apesar de ter sido socorrida, ela morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado em novembro de 2020 e as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O crime teve elucidação apontando que a mulher trans e o companheiro dela teriam sido os executores do crime e que a motivação seria relacionada a um desentendimento entre a vítima e a suspeita. A mulher foi localizada em Belo Horizonte (MG) e depois da prisão ela ficará a disposição da Justiça.