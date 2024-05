Covid: Ceará é o 2º estado que mais vacinou crianças, mas faixa etária é a menos protegida

Porcentagem de imunização de adultos e idosos cearenses é maior do que de crianças, segundo Pnad Contínua

O Ceará vacinou 85,2% das crianças de 5 a 11 anos com pelo menos uma dose contra a Covid-19. A porcentagem é a segunda mais alta do Brasil. O Piauí ficou em primeiro lugar, com 87,7% das crianças vacinadas. Apesar disso, essa faixa etária é a que menos foi imunizada contra o vírus.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua: Covid-19, colhidos no primeiro trimestre de 2023. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, 95,3% dos cearenses afirmaram ter tomado pelo menos uma dose. A faixa etária com maior porcentagem de imunização é dos idosos, pessoas de 60 anos ou mais, com 97,2%. Entre aqueles com 18 a 59 anos, 96,4% foram imunizados pelo menos uma vez.