Capivara e cobra são resgatadas no Ceará

Uma capivara e uma cobra foram resgatadas no Ceará pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), em ações distintas nessa segunda-feira, 20. Em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, os policiais militares acharam a capivara, já em Juazeiro do Norte, no Cariri, foram acionados para a ocorrência da cobra.

No município de Maracanaú, os agentes foram acionados para atender à ocorrência no bairro Pajuçara. O morador que estava com a capivara relatou ter encontrado o bicho na rua e o levado para a casa.