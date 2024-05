Com show na Beira Mar, Polícia Militar do Ceará celebra aniversário de 189 anos

Show no anfiteatro com banda da PMCE homenageou o cantor Belchior. Programação de segue até o dia 28 de maio

Juntamente à banda, esteve presente a capitã Júlia Dantas , semifinalista do programa The Voice Brasil em 2018. O cantor de forró Vicente Nery também participou da comemoração.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) celebra, neste mês de maio, seu aniversário de 189 anos . Para comemorar a data junto à população do Estado, a corporação elaborou uma programação especial. Nesse domingo, 19, foi realizado um show no anfiteatro da Avenida Beira Mar com a banda da PMCE, homenageando o cantor cearense Belchior , que morreu em 2017.

Coronel Klênio também destacou que o evento representa uma maneira de se aproximar da população. “É levar a arte, levar o social, que é o que iremos fazer durante toda essa semana, com as diversas atividades que iremos realizar.”

Membro da comissão do aniversário de 189 anos, o tenente-coronel Marcos frisou ao O POVO a relevância de enaltecer a cultura cearense, com um artista como Belchior. “A importância da Polícia Militar nesse sentido é coletar, trazer para a população essa aproximação com a segurança pública.”

O evento gratuito atraiu público nas arquibancadas do anfiteatro e ao redor do local. A analista financeira Denise Coelho elogiou o show. “Cultura, um tributo ao Belchior, nosso conterrâneo, com a presença do Vicente Nery e da banda da PM, nota dez. Tudo muito bem organizado, ambiente bem família mesmo. Está de parabéns a organização”, relatou ao O POVO.

Programação gratuita

Em adendo à cerimônia musical, a programação de aniversário da PMCE já apresentou, desde a última sexta-feira, 17, uma exposição de equipamentos no shopping RioMar Fortaleza, um torneio de futebol dos oficiais da instituição e a apresentação de um canil na Praça do Lago Jacarey, entre outros serviços.

Como parte dos eventos da celebração, será promovida uma aula de defesa pessoal para mulheres, no anfiteatro do Parque do Cocó, na próxima quarta-feira, 22, a partir das 18 horas.

No dia 28 de maio, o encerramento da programação ocorrerá com uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), às 15 horas. A programação completa pode ser consultada no portal do governo do Estado.