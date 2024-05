Cidades do centro-norte e extremo sul do Ceará poderão ter chuvas isoladas nesta semana

São esperadas chuvas moderadas até quarta-feira Crédito: Samuel Setubal

O centro-norte e o extremo sul do Estado deverão concentrar os principais acumulados de chuva até a quarta-feira, 15, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As precipitações pontuais são esperadas e pouco expressivas no norte da Jaguaribana e no Litoral de Fortaleza, ainda na noite desta segunda, 13. Alagamentos são registrados em diferentes bairros de Fortaleza e causam prejuízos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já para terça-feira, 14, são esperadas chuvas isoladas entre madrugada e manhã ao longo do litoral do estado. Já entre a tarde e à noite, a Funceme aponta possibilidade de chuvas fracas e passageiras na Ibiapaba e no Cariri.