Serviço do Disque-Denúncia tem aumento de 61% entre janeiro e abril de 2024

O serviço feito para a população fazer as denúncias de forma anônima e é coordenado pela SSPDS. As denúncias podem ser feitas pelo 181 ou pelo número WhatsApp (85) 3101 0181

Para Nelson Pimentel, coordenador de Inteligência (Coin) da SSPDS, é muito importante esse crescimento do número de denúncias. “Isso é resultado do trabalho de divulgação, seja nos meios de comunicação tradicionais ou nos panfletos educativos que distribuímos. Esse envolvimento é essencial para o trabalho ostensivo, investigativo e de inteligência das Forças de Segurança do Ceará”, ressalta.

O serviço de Disque-Denúncia teve aumento de 61% das ligações recebidas entre janeiro e abril de 2024, com 3.198 chamadas nesse período. Em comparação com o mesmo período no ano passado, foram recebidas 1.987 ligações. O serviço é disponibilizado à população pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com o passar dos anos, mais denúncias têm sido feitas. Em 2022, o ano se encerrou com 5.569 denúncias e, no fim de 2023, com 7.127 denúncias.

Entre janeiro e abril de 2024, com o apoio das informações recebidas via o Disque-Denúncia, as Forças de Segurança Pública do Estado realizaram 105 capturas.

Sobre

O Disque-Denúncia é um mecanismo da sociedade para repassar informações que ajudam na identificação e captura de criminosos procurados, de forma sigilosa, aos órgãos de segurança.