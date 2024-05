Nomes de Jade Romero, Augusta Brito e de políticos de 5 estados são usados por golpistas

Além de figuras políticas do Ceará, autoridades dos estados do Acre, Alagoas, Bahia, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso também tiveram nome e imagem fraudados. As identidades dos demais políticos não foram divulgadas.

Uma operação policial nomeada de "O Clone" desarticulou a ação de um grupo suspeito de aplicar fraudes por meio do nome e imagens de políticos de vários estados. No Ceará, nomes como o da vice-governadora Jade Romero, que assumiu o governo interinamente neste fim de semana, e da secretária estadual de Articulação Política, Augusta Brito, foram utilizados para os golpes.

Uma mulher de 30 anos anos e um homem de 22 anos foram presos. Ainda não foi divulgado quando as prisões aconteceram, o tempo em que o grupo já estaria atuando e como o golpe era praticado. Os detalhes deverão ser divulgados em coletiva com a imprensa, na manhã desta segunda-feira, 13, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A ofensiva foi realizada pela Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) com apoio das Polícias Civis do Maranhão e do Piauí. Na ação foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva contra suspeitos localizados em Timon, no Maranhão (MA).