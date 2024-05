Casal é preso em flagrante suspeito de "desovar" corpo no Ancuri

Um casal foi preso em flagrante por policiais militares suspeito de " desovar " um corpo em um matagal nas proximidades do residencial Luiz Gonzaga, no bairro Ancuri , em Fortaleza. A prisão ocorreu na noite dessa quinta-feira, 9.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Francisco Wellington tem passagens pela Polícia por homicídio doloso, fuga de unidade prisional, roubo, porte ilegal de arma de fogo, dano e ameaça.

O 6º Distrito Policial (6º DP) investiga as circunstâncias do crime para identificar as causas do assassinato e se há mais pessoas envolvidas na ação.