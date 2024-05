Operação sobre sumiço de homem em Beberibe resulta em dois mortos em tiroteio

Dois homens morreram em uma intervenção policial durante operação realizada acerca do desaparecimento e morte de um homem de 26 anos em Beberibe , município do Litoral Leste do Estado. A ofensiva ocorreu na tarde dessa quinta-feira, 9.

No local, os policiais se depararam com um acampamento. “Quando os policiais verbalizaram a fim de que se rendessem e fossem abordados, os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos militares que, a fim de cessar a injusta agressão e garantir a legítima defesa, revidaram”, informou a PM.

O terceiro baleado sobreviveu e foi encaminhado a uma unidade de saúde. Ele foi autuado pela tentativa de homicídio contra os militares. Outros homens estavam no acampamento, mas conseguiram fugir.



“Diante da ofensiva que culminou na captura e apreensões, a Polícia Civil do Estado do Ceará descobriu um ponto em que a vítima, então desaparecida, estaria”, informou, por sua vez, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



“Com apoio do CBMCE, a PCCE encontrou um corpo com as características do desaparecido. Ele foi conduzido à Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para os procedimentos cabíveis”.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Pedro Luan, quais seriam as motivações e quem está envolvido no crime.