Ceará tem 3º mês com mais de 200 mm de chuva, o que não ocorria desde 2009

Chuva bem distribuída: todas as regiões atingiram a média



Nenhuma das 12 regiões hidrográficas do Ceará ficou abaixo da média no primeiro trimestre de quadra chuvosa. O melhor resultado foi no Litoral, com 49,1% mais chuvas do que a normal climatológica, enquanto o "pior" foi na Serra da Ibiapaba, que fechou com 8,9% a mais do que o registro médio.

Com isso, o Ceará chegou a 72 açudes em 100% da capacidade, tendo ainda um pico de 73. Não coincidentemente, é a melhor marca desde 2009.