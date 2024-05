Multas por vencimento de exame toxicológico serão automáticas a partir de maio; entenda

Penalização costumava ser aplicada apenas a motoristas das categorias C, D e E parados em blitz e será cobrada sistematicamente após um mês de vencimento do exame

As multas por não renovação do exame toxicológico, obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se tornarão automáticas a partir desta quarta-feira, 1° de maio. A penalização já era aplicada a condutores com a renovação vencida parados em blitz e teve as normas alteradas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), passando a ser automaticamente cobrada 30 dias após o fim do período de vigência do teste.

A resolução 1009/24 do Contran, publicada na última quinta-feira, 25, no Diário Oficial da União (DOU), estabelece o período de 30 dias após o vencimento do exame como data limite para que os condutores façam a renovação do toxicológico. Passado um mês de atraso, os motoristas estarão suscetíveis a duas formas de aplicação da multa, uma presencial e outra via sistema, a chamada “multa de balcão”.