Após fim da greve, usuários apontam dificuldade em agendar serviços no site do Detran

“O Detran-CE comunica à população cearense e seus respectivos usuários o pleno retorno dos atendimentos presenciais, mediante agendamento, referentes a todos os serviços de habilitação, veículos, fiscalização e educação de trânsito, assim como a continuidade dos demais programas sociais e atividades do órgão, em suas respectivas unidades na Capital, Região Metropolitana e interior do Ceará, a partir desta quinta-feira, 25”, publicou.

Pelas redes sociais, o Detran informou sobre o retorno dos atendimentos presenciais, mediante agendamento , para todos os serviços, além da continuidade de programas sociais e atividades do órgão na Capital, Região Metropolitana de Fortaleza e no interior do Estado.

O fim da paralisação foi aprovado por 369 servidores em uma assembleia na última quarta-feira, 24, quando a categoria aceitou a proposta do Governo do Estado .

A postagem, assim como outras publicações recentes do Detran, reuniram comentários dos usuários. Parte das respostas questionava o órgão sobre a atualização do portal e apontava problemas no agendamento de serviços, como vistorias e emplacamento de veículos.

Em nota enviada ao O POVO nesta segunda-feira, 29, o Detran Ceará informou que o sistema de agendamentos passa por manutenção e será normalizado a partir desta terça-feira, 30.

Leia a nota do Detran Ceará na íntegra:

Devido ao período sem atendimentos presenciais, por conta do movimento grevista, houve o aumento natural de procura por serviços do Detran-CE. No entanto, o órgão estadual de trânsito pede a compreensão de seus usuários, visto que foi necessário realizar uma manutenção no sistema de agendamentos e que o mesmo estará normalizado a partir desta terça-feira (30), dando mais comodidade aos cidadãos.