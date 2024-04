Viúva vai a júri popular sete anos após assassinato de policial civil no Ceará

O policial civil e ex-vereador Cláudio Nogueira foi morto a tiros em Senador Pompeu, no ano de 2016 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os autos apontam que no dia 20 de agosto de 2016, Cláudio estava na zona rural de Senador Pompeu e aguardava a companheira chegar de Fortaleza, onde estudava. A vítima estava em uma churrascaria e havia ingerido álcool em excesso. Sem condições de dirigir, o policial civil foi colocado no banco do passageiro, e a mulher assumiu o volante. Durante o trajeto, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo. Michele teria reduzido a velocidade para passar por um quebra-molas na rodovia, e a dupla efetuou disparos contra Cláudio. Sete tiros atingiram o policial civil, que morreu no local.

Conduta de viúva gerou suspeita Familiares da vítima e pessoas que testemunharam o crime apontam inconsistências desde o encontro do casal, na churrascaria. "Ela sempre andava com uma amiga, mas nesse dia a amiga não foi com o casal. As armas de Cláudio teriam sido colocadas por Michele no porta-malas do automóvel, sendo impossível qualquer reação. Depois do marido ferido, a mulher não prestou socorro e foi procurar Thiago, que é apontado nas investigações como um intermediador entre mandantes e executores", aponta uma fonte. Os familiares dizem que a mulher não foi ao hospital, onde Cláudio foi atendido, e após ter a informação da morte do marido se afastou deles. Segundo o relato, uma das situações que chamou atenção dos irmãos de Cláudio foi a atitude da mulher de após a morte retirar pertences do policial da casa onde moravam. Conforme um familiar, até as galinhas da casa da família foram levadas. O gado que pertencia ao policial civil foi vendido e, antes mesmo da missa de sétimo dia, eles dizem que a mulher havia iniciado procedimentos para receber um seguro de vida. Com poucos meses, a situação tornou-se mais incômoda para os parentes, pois Michele teria começado a andar acompanhada de Jackson.

Policial civil era filho mais novo de dez irmãos O policial civil era casado há aproximadamente dois anos. Filho mais novo de dez irmãos, Cláudio foi vereador do município de Quixeramobim. As pessoas próximas o descreveram como uma pessoa tranquila. Policial civil, ele chegou a atuar na investigação de um caso que ficou conhecido como "escritório do crime", que elucidou uma série de mortes de mulheres, entre os anos de 2001 e 2002. Dois homens foram condenados pela morte de seis mulheres nos municípios da região. Um familiar da vítima, de nome preservado, relata que após a morte de Cláudio a família não teve mais paz. A mãe dele, após a tragédia, entrou em depressão. A morte posterior dela é atribuída pelos familiares ao sofrimento causado pelo assassinato do vereador.