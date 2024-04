Seduc institui comitê gestor para desenvolver projetos relacionados a segurança de dados

Prédio da Seduc Crédito: Thais Mesquita/O POVO

A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) passará a contar com uma nova equipe: o Comitê de Privacidade, Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação. Instituída pela Portaria 0265/2024, o projeto vai desenvolver, ao longo de 2024, ações de disseminação da cultura e da política de segurança de informação e comunicação no ambiente organizacional, formação para os servidores e apoio jurídico, além do tratamento dos dados e informações. A decisão foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 9.