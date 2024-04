Celulares roubados no Ceará receberão mensagens para devolução; entenda

Governador Elmano de Freitas no lançamento da ferramenta "Meu Celular", na manhã desta terça-feira, 2, no Cisp Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com o governador Elmano de Freitas, a identificação do aparelho e de dados da pessoa que o utiliza é feita a partir do número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI), além de outras informações. As mensagens enviadas solicitarão a devolução voluntária do aparelho na antiga sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, na Praça do Rosário, no Centro de Fortaleza — esse será o único local onde a devolução dos aparelhos será feita. Em seguida, os profissionais da Polícia Civil abrirão inquéritos para investigar e encontrar os locais que realizam a venda desses celulares roubados. “Tem gente que adquire esse celular de quem praticou o furto e o roubo e busca revender e revende esse celular roubado e furtado. A operadora aceita o chip e a pessoa que comprou esse celular, muitas vezes, não sabe que esse celular é resultado de um furto ou de um roubo. O fato é que nós temos a informação pelo IMEI de que esse celular está sendo usado, tem um novo número. Nós temos o dado da pessoa e o cadastro da pessoa que usa”, afirmou o governador.

Caso a devolução voluntária não seja feita após a intimação, o governador destacou que a Polícia poderá localizar o usuário para que o aparelho seja devolvido. A partir disso, dependendo da situação, a pessoa poderá responder por roubo, furto ou receptação.

“Nós precisamos pedir autorização judicial para que o juiz autorize que a Polícia Civil encontre essa pessoa e peça para que ela devolva o celular. Ou devolva porque ela vai receber uma comunicação para devolver, ou porque vai ter uma operação de busca e apreensão na sua casa para devolver o celular [...] Isso nos permitirá a investigação de toda a cadeia que nós temos hoje no Estado de verdadeiras quadrilhas envolvidas com furto e roubo de celular”, enfatizou.

Ainda segundo Elmano, a Polícia realizará a comunicação com os proprietários originais para que o aparelho seja devolvido. A entrega programada dos equipamentos será feita no Centro de Eventos do Ceará. Ferramenta Meu Celular: Como utilizar Além da operação, os cidadãos contam com a plataforma Meu Celular, lançada nesta terça-feira, 2. A iniciativa busca auxiliar as Forças de Segurança na recuperação de aparelhos roubados, furtados e perdidos. Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas apontou que, apenas em 2023, mais de 20 mil celulares foram furtados ou roubados em todo o Estado. A ferramenta “Meu Celular” vai funcionar com uma base dados de celulares roubados a partir de 2023. Segundo Samuel Elânio, os usuários também poderão cadastrar os celulares no site a partir do momento da compra de seus aparelhos.

A população pode criar um pré-alerta, caso o celular seja furtado, roubado ou extraviado, que será confirmado após a formalização do Boletim de Ocorrência (B.O) com o IMEI. O secretário Samuel Elânio destaca que o cadastro na plataforma possibilita que, após uma possível ocorrência, as informações cheguem mais rápido para as forças de segurança. Porém, ele ressalta a importância de registrar um B.O, pois, mesmo que o usuário não utilize a ferramenta Meu Celular, o sistema consegue identificar os dados a partir do documento.

“Se porventura a pessoa não fizer o uso da plataforma Meu Celular, a partir do instante em que ela fizer o Boletim de Ocorrência, o sistema vai puxar esses dados dos boletins. Então, o fato de a pessoa não cadastrar ou fazer o uso da plataforma não quer dizer que o celular dela não será buscado. O sistema vai buscar essas informações dos boletins de ocorrência, vai identificar os IMEIs e vai, automaticamente, cadastrar sem a necessidade da pessoa”, explicou.