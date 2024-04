Projeto da Defensoria leva roda de conversa sobre direitos para escolas municipais

Projeto "Minha Escola Ensina Direitos" leva debates mediados por defensores públicos para o ambiente escolar em 14 escolas distribuídas por Fortaleza, Maranguape e Itapipoca Crédito: Divulgação/ Defensoria Pública do Estado do Ceará

Nos três municípios, 14 escolas — sendo cinco em Fortaleza, cinco em Maranguape e quatro em Itapipoca — serão contempladas com os apontamentos ao longo do ano. A assessora de prevenção a violência do Governo do Estado, Carla da Escóssia, conta que pesquisas indicam que comportamentos violentos também podem acontecer no ambiente escolar e esse dado de violência é de um determinado território. “A gente sabe que a escola, embora sendo um importante espaço de prevenção primária, sabemos que alguns comportamentos violentos se fortalecem ali no ambiente, como o bullying. Então o nosso objetivo é trabalhar com os jovens das escolas nessa parceria com a defensoria, que vai levar conteúdos sobre direitos sociais para que a população capacitada possa ser multiplicadora de conteúdo”, comenta Carla.