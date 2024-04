Governo do Ceará anuncia primeiro concurso para sistema socioeducativo

Elmano anunciou concurso com mais de mil vagas para sistema socioeducativo Crédito: Carlos Gibaja/ Ascom Casa Civil

Concurso para o sistema socioeducativo foi anunciado pelo Governo do Ceará no início da tarde desta quarta-feira, 27. Ao todo, serão 1.080 vagas para este que será o primeiro concurso da história da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (Seas). As inscrições começam no próximo dia 17 de abril. Das vagas, serão 946 de nível médio, para os cargos de socioeducadores. As 116 vagas de nível superior são para: