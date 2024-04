Casamentos entre pessoas do mesmo sexo crescem 17% no Ceará

Ao todo, o Ceará teve 34.535 casamentos civis em 2022, conforme a pesquisa Estatísticas do Registro Civil, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Os casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo tiveram aumento no Ceará. De acordo com as Estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira,17, ocorreram 436 uniões civis entre noivos do mesmo sexo em 2022.

O número é 17,2% maior do que o registrado em 2021, quando houve 372 casamentos. Entre eles, 66,7% correspondem a uniões civis entre duas pessoas do sexo feminino, conforme as estatísticas.