Uece inicia inscrições para vestibular 2024.2 dia 25 de março

Serão 2.322 vagas ofertadas ao todo, sendo distribuídas para os cursos ofertados em Fortaleza e unidades da Universidade no interior do Estado

A partir da próxima segunda-feira, 25, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) inicia o período de inscrições para a edição 2024.2 de seu vestibular. O candidato deve se inscrever exclusivamente pelo site até o dia 8 de abril.

São 2.322 vagas ofertadas no total, sendo 1.222 para os cursos ofertados nos campi de Fortaleza e 1.094 para os cursos ofertados para as unidades da Uece no interior do Ceará nos municípios de Quixadá, Limoeiro do Norte, Itapipoca, Iguatu, Crateús, Tauá, Aracati, Canindé e Quixeramobim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As provas da primeira fase do vestibular, que conta com a prova de conhecimentos gerais de 85 questões de múltipla escolha nas áreas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, e Linguagens e Códigos serão aplicadas no dia 28 de abril.