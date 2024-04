Seminário da UFC "descomemora" o golpe militar de 1964

Instaurado entre 31 de março e 1º de abril de 1964, o golpe militar brasileiro completa exatos 60 anos em 2024. Em alusão, a Universidade Federal do Ceará estará realizando um seminário pela sua “descomemoração”, com discussões sobre a preservação da democracia na sociedade brasileira e cearense. Evento será no primeiro dia de abril, com início às 9 horas, no auditório da Reitoria (Av. da Universidade, 2853 - Benfica).

O seminário será dividido em dois turnos. Durante a manhã, será discutido “O golpe de 1964 e seus impactos na UFC”. O debate conta com a participação, dentre outros nomes, da ex-prefeita de Fortaleza, Maria Luiza Fontenele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já à tarde, a discussão rodeará o tema: “O que resta do golpe? De 1964 a 2024”, com início às 14h. Dentre os participantes, está o deputado estadual Renato Roseno (Psol) e o escritor e especialista em História Política, Airton de Farias.