Dia de São José: confira a programação na Catedral de Fortaleza

Nesta terça-feira é comemorado o dia de São José, padroeiro do Ceará. Várias celebrações ecumênicas em comemorações ao santo irão ocorrer na Catedral Metropolitana, com missas marcadas das 8h30min até as 18h30min.

São José, que é também conhecido como santo das chuvas, é adorado em todo o Estado e não somente em Fortaleza. Ele não é apenas padroeiro do Ceará, mas também da Arquidiocese de Fortaleza e de várias paróquias na Capital.