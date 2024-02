Ceará: 240 suspeitos são capturados nesse fim de semana

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

No último fim de semana, 240 pessoas foram capturadas pela Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), entre adultos e adolescentes. Os suspeitos foram autuados por diversos crimes, como tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

Os dados foram contabilizados e divulgados nessa segunda-feira, 26, pela Coordenadoria Geral de Operações (CGO) da PMCE. Para o tenente-coronel Dias, as prisões são resultado do trabalho de busca ativa realizado pela Polícia, somado às denúncias realizadas pela população.

“A fim de ampliar a sensação de segurança do cidadão cearense, de evitar e combater Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e Violentos Contra o Patrimônio (CVP), diuturnamente, e em todos os 184 municípios do Estado, a PMCE realiza blitze, saturações, abordagens, ações preventivas e ostensivas e operações. Estamos à disposição e devemos ser acionados de imediato pela população, por meio do telefone 190, diante de alguma ação suspeita. Até com o auxílio da população, com denúncias pelo número 181, esses índices podem ser cada vez mais intensificados”, explica o oficial da CGO, em nota.