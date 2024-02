Ceará deve ter chuvas em todas as macrorregiões até quinta-feira, 22

Em atualização na tarde desta quarta, 21, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) alerta que todas as macrorregiões cearenses devem seguir com precipitações até quinta, 23. Segundo previsão, os maiores volumes são esperados ao longo desta quarta e pela madrugada e manhã de quinta.

De acordo com a previsão da Fundação, as chuvas devem ocorrer nas regiões do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Litoral Norte e Cariri. As precipitações têm relação com a formação de áreas de instabilidade devido a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de chuvas neste período, segundo informação repassada pela Funceme.

