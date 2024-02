Caso Êmy: CGU pretende reexaminar demissão de professora trans por IFCE

O Instituto Federal declarou inassiduidade da docente, mas Êmy Virgínia declara ter antecipado aulas para cursar doutorado no Uruguai; entenda

Êmy destaca que seu afastamento aconteceu devido à aprovação em programa de doutorado no Uruguai, na Universidad de la Republica. Anteriormente, a professora realizou um procedimento de antecipação de suas aulas, além de cumprir os requisitos de aviso ao IFCE.

A Controladoria-Geral da União (CGU) enviou ofício ao reitor do Instituto Federal do Ceará (IFCE) indicando a decisão de reexaminar a regularidade da demissão da primeira professora trans da instituição , Êmy Virginia Oliveira da Costa.

Conforme o Sindicato dos Servidores do IFCE, o pedido havia sido deferido pelo colegiado de curso e corretamente comunicado e autorizado pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e pela coordenação de curso.

“Ele (o corregedor-geral da União, Ricardo Wagner de Araújo) acatou o nosso pedido de revisão e o Pad (processo administrativo disciplinar) vai ser revisado agora; não mais no âmbito do IFCE, mas no âmbito da Corregedoria-Geral da União em Brasília”, revela Êmy ao O POVO.

“Torcemos muito que o corregedor reconheça as provas que apresentamos nos autos, reconheça que as aulas foram antecipadas e que não houve prejuízo”, completa.

Em entrevista prévia ao jornal, Êmy afirmou que sofreu uma “transfobia disfarçada”. “Negaram meu afastamento e alegaram faltas em dias que não são contabilizados, mas preferiram responder a minha solicitação muito tempo depois e me demitir.”

Caso Êmy: professora relata expectativas sobre revisão



“Em nosso pedido de reconsideração, a gente argumenta que não há nenhuma falta. Todas as aulas foram antecipadas. No processo, constam documentos que mostram que foram antecipadas e testemunhos dos alunos que não deixei de cumprir nada da minha carga horária”, explica Êmy sobre o caso.