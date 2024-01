Érika Hilton pede ao IFCE que recue de demissão de professora trans

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) enviou ofício ao reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Wally Menezes, em que questiona a demissão da professora Êmy Virgínia, uma mulher trans. Virginia lecionava no curso de Letras desde 2016. A professora afirmou ao O POVO que respeitou todas as aulas, razão pela qual seus alunos não teriam do que reclamar dela.

Erika afirma no ofício que o afastamento de Virgínia para cursar disciplinas do doutorado realizado na Universidad de La República de Uruguay deveriam ser motivo de orgulho para o IFCE. "Não houve qualquer prejuízo ao corpo discente na conduta da Professora, que prontamente fez, de forma antecipada, a reposição de todas as aulas, cumprindo sua obrigação de alimentar os registros administrativos", argumentou a deputada.

E adicionou: "Os alunos, inclusive, massivamente se colocaram a favor da Professora, atestando seu profissionalismo e qualidade na atividade docente, através de abaixo-assinado que reuniu mais de 300 alunos e alunas!" A deputada afirmou temer que a motivação central para a demissão seja a transfobia e sua "face institucional".